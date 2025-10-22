日本発のグローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が、韓国1stミニアルバム『Back to Life』のトラックリストを公開した。【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイル&TEAMは“Japan to Global”を実現する新たな第一歩として、10月28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たす。『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティである“オオカミ”が持つ本能的で挑戦的な精神を表現