【モデルプレス＝2025/10/22】TBSの野村彩也子アナウンサーが10月21日、自身のInstagramを更新。美しい腕が際立つノースリーブワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】父は野村萬斎 28歳TBSアナのボディライン際立つ姿◆野村彩也子アナ「夏真っ盛り」のノースリーブ姿披露野村アナは「＃夏真っ盛りの写真を添えて」というハッシュタグとともに、ノースリーブのワンピース姿を公開。すらりとした腕の美しさと、タイトなワ