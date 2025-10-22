【女子旅プレス＝2025/10/22】22日、5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が、ホテルブランド「BEB by 星野リゾート」のブランドアンバサダーに就任したことが発表された。【写真】自然＆温泉の癒し旅！「星野リゾートBEB5 軽井沢」宿泊レポ◆ILLITがアンバサダー務める「BEB by 星野リゾート」とはBEBは、「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとするカジュアルブランド。24時間利用可能なパブ