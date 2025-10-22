【モデルプレス＝2025/10/22】お笑いタレントの山田花子が10月20日、自身のブログを更新。「格安」エビチリのほか、栄養満点の手料理を公開し話題となっている。【写真】50歳吉本女性芸人「格安」家庭的な手料理◆山田花子「格安」エビチリ公開山田は「今日の晩ごはんは『エビチリ』子供用で辛くないよ」と綴り、写真を投稿。この日のメニューはメインのエビチリのほか、オクラ、ブロッコリー、小松菜とえのきの味噌汁と栄養満点の