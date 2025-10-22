メ～テレ（名古屋テレビ） 来年、愛知県などで「アジア・アジアパラ競技大会」が開催されるのを前に、警察らが列車内での傷害事件などを想定した訓練を行いました。 訓練は、近鉄名古屋線の列車内で乗客同士がケンカをし、1人の男が刃物を持って乗客を切り付けたことを想定して行われ、警察や消防、近鉄の職員ら約60人が参加しました。 車掌が乗客を別の車両へ避難させ、通報で駆け付けた警察官が臨時停車した列車内