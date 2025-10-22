今日22日、関東から九州にかけては太平洋側を中心に冷たい雨。夜の帰宅時間帯も断続的に雨で、一日中傘が手放せない見込み。また、午後も気温は上がらず、11月中旬から12月並みの寒さ。厚手の上着やコートで寒さ対策を。明日23日は天気が回復し、秋らしい陽気に。今日22日関東〜九州は帰宅時間帯も冷たい雨今日22日(水)、南西諸島から伊豆諸島付近に前線が停滞し、前線に向かって湿った空気が流れ込んでいます。また、先島諸島付