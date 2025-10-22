「一発免停」もありえる！クルマと接触したときの対応は？走り去ったら大変なことに!? 当て逃げ対策も紹介「駐車場に戻ったらクルマに傷が…」しかし、周りに人はいない。いわゆる「当て逃げ」の被害に遭う人は意外と多いです。他人のクルマに被害を与えたと気づいているにもかかわらず、焦って逃げてしまう人も少なくありません。【画像】「えっ…」 これがトナラーを防ぐ「方法」です！ 画像で見る （25枚）そもそも、当て逃