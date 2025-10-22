【東京マルイ再販情報：10月9日～10月15日分】 東京マルイは、10月9日より10月15日にかけて4点のエアガンを再販した。 今回再販されたのは、次世代電動ガン「MP5 A5」、ガスブローバック「V10 ウルトラコンパクト ブラック」、エアーリボルバープロ（10才以上）「SAA.45 アーティラリー 5 1/2インチ ブラック」、ガスブローバック・Rシリーズ（14才以上推