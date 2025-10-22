日本最高齢のピアニスト、室井摩耶子さん。終戦間際にデビューして以来、長年観衆を魅了してきました。百寿を超えた今も、音楽の探求を続けています。（構成：山田真理撮影：宮崎貢司）【写真】ピアノに向かわない日も、楽譜は絶えず開いているとにこやかに話す室井さん* * * * * * *思うようにならなくても、指は一番の友だちこの4月に、104歳の誕生日を迎えました。当日は各地から教え子の皆さんがお祝いに駆けつけてくれ、海