時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは島根県の60代の方からのお便り。定年退職し、夫婦で初の海外旅行で台湾のツアーへ参加。そこで出会った高齢女性に話しかけてみると――。* * * * * * *台湾旅行で出会った女性先日、夫婦で台湾旅行に出かけた。