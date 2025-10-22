ウクライナ出身の人気歌手が来日し、都内の小学校で平和について考える特別授業を行いました。都内の小学校で歌を披露するウクライナ出身の人気歌手ジェリー・ヘイルさん（29）。SNSのフォロワー数は100万人を超えます。ジェリーさんはきょうから都内で開催される「ウクライナ地雷対策会議」のアンバサダーとして来日。ロシアによる侵攻が続くなか、日本の子どもたちに特別授業を行いました。ウクライナ出身の歌手ジェリー・ヘイ