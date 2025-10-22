人気ゆるキャラの「ぐんまちゃん」が22日から渋谷に登場。そのワケを探った。東京・渋谷のスクランブル交差点。その一角にオープンしたのは、群馬県の公式ゆるキャラ「ぐんまちゃん」のポップアップストア。オープン前、特別に取材させていただくと、「ぐんまちゃん」が出迎えてくれた。店内では、限定のTシャツやステッカーなどが販売されている。ポップアップストアに来た人：最高です！待ってました。「ぐんまちゃん」は、2014