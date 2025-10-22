クマ木原稔官房長官は22日の記者会見で、北海道や東北で相次ぐクマの被害に関し、2025年度の死者が9人と過去最多に上ったことを明らかにした。「自治体の情報に注意し、引き続き十分な警戒をお願いする」と呼びかけた。自治体判断で発砲する緊急銃猟制度の円滑な運用を全国に広げると説明。個体数の管理強化などを通じ「地方の暮らしと安全を守る」と強調した。