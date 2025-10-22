1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！（写真・イラスト：筆者）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *「普通の人」に収まらない容姿彼の顔は少し歪んでいる。少なくとも美男子ではないのだろう。が、いい意味でも悪い意味でも一度見たら忘れられない。