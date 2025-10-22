セブン‐イレブンから「カントリーマアムアイスサンド」が10月28日（火）より発売！昨年に続いて登場したこのアイスサンドは、カントリーマアムファン必見の一品です。大きなカントリーマアム2枚に、砕いたカントリーマアムを混ぜ込んだバニラアイスが挟まれて、さっくりとした食感とクリーミーなアイスの風味を一度に楽しめます♡晩秋のひとときにぴったりな、満足感たっぷりのアイスサ