菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第4話が10月22日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。【写真】八分神社では巫女の樹里が…1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。菅田将暉さんが演出家の卵の久部三