水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第2話「死して償え〜白骨は語る！右京の奇策」がが10月22日、拡大スペシャルで放送される。ゲスト出演は、片岡鶴太郎さん、阿知波悟美さん、細川直美さん、しゅはまはるみさん、青柳尊哉さん、余貴美子さん。「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。