「ドトールコーヒーショップ」は、サンリオキャラクターズのポチャッコとコラボした「福袋2026」を、12月26日（金）から全国の店舗で発売。これに先駆け、10月24日（金）より順次店頭にて予約を開始する。【写真】ユニフォーム姿のポチャッコぬいぐるみもかわいい！「福袋2026」詳細■オンライン限定福袋も登場今回登場する「福袋2026」は、「ドトールコーヒーショップ」のユニフォームを着たポチャッコをあしらったオリジナ