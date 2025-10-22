霧島市で21日、8月の大雨で陥没した道路の復旧作業をしていた74歳の男性が死亡しました。ショベルカーごと落下したと見られています。警察と消防によりますと21日午前11時半ごろ「男性が深さ4メートルから5メートルの穴にショベルカーごと転落し意識がない」と現場の関係者から消防に通報がありました。消防が駆け付けたところ、霧島市の土木作業員木佐貫廣美さん(74)が心肺停止の状態で発見され約6