10月21日、静岡県下田市の海岸にクジラ1頭が打ち上げられているのが見つかりました。クジラは既に死んでいて、県や市の担当者が対応を検討しています。 【写真を見る】海岸に打ち上げられたクジラ＝静岡・下田市 ＜柴田寛人記者＞ 「下田市の白浜海岸です。大きなクジラが砂浜に打ち上げられています」 21日午前8時頃、下田市の白浜海岸で、クジラ1頭が打ち上げられているのをパトロール中の警察官が見つけ、市に連絡