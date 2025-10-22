新潟県内で交通死亡事故が多発していることを受け、県警は現在集中的に街頭指導や取り締まりを強化しています。こうした中、21日、村上市で歩いていた高齢男性が軽自動車にはねられ死亡する事故がありました。死亡したのは村上市上相川に住む無職・鍋倉忠夫さん（87）です。鍋倉さんは21日午後6時半前、村上市仲間町の国道を歩いていたところ、山形県方面から新潟市方面へ直進していた66歳の女性が運転する軽自動車にはねられまし