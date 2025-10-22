奈良競輪場で１０月２８日に「第４８回近畿地区プロ自転車競技大会」が開催される。近畿のトップ選手を中心に、全プロへの出場権をかけて激しいスピードバトルが展開される。また、日本競輪選手会近畿地区は日頃の感謝を込めてファンサービスを行う。来場先着１００人に抽選券を配布し、競技終了後の抽選で１５人に豪華賞品をプレゼント。特賞の奈良特産品は１人、他の１４人には奈良名産品が送られる。さらに残念賞として