10月22日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、昨日誕生した高市内閣に関するニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「自民党・高市早苗総裁は昨日、国会で第104代総理に指名され、皇居での総理大臣新任式と閣僚認証式を経て高市内閣が発足しました。女性の総理大臣は憲政史上