◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）追い切り＝２３日、栗東トレセン神戸新聞杯を勝ったエリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、ＣＷコースで単走。終始馬なりで、軽快なリズムを刻みながら駆け抜けた。６ハロン９０秒９―１１秒８を計時。中内田調教師は「時計は派手ではありませんが、先週の時点でいい動きで、引き続きいい動きをしてくれました」と手応えを示した。当日の