今回のお悩み子どもが小さくて辛い味つけはNGなため、いつもなんだか同じ味つけに。だからといって、子ども用と大人用を分けて作るのはめんどう……。大人も子どもも満足できて、一度に作れるような簡単レシピが知りたいです！（satsuki・37歳）大人味・子ども味が簡単に変えられる♪鮭のホイル包み焼きこんにちは〜、およねです！大人と子どもで味の好みや好き嫌いがあって、結局別メニューを用意する……子どもがいる家庭あるあ