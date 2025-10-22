全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝トーナメント（Ｔ）が２５日にスタート。１６校が参加し、１１月１５日にアイスタ日本平で決勝戦が行われる。第２シードの常葉大橘は１次Ｔの３回戦から出場。浜松聖星との初戦（今月１１日）を１２―２、続く磐田北との４回戦（同１８日）を６―１で制し、８年連続で決勝Ｔに進出した。計１８得点は、１次Ｔを勝ち抜いた１０校の中で最多だ。２５日の１回戦（浜松開誠館総合Ｇ）では、