しけのため、海の便に乱れが出ています。 きょう22日、全便の欠航が決まっているのは、種子屋久高速船、種子島・屋久島航路の「プリンセスわかさ」、フェリー屋久島2、十島村の「フェリーとしま2」です。 奄美航路の「フェリーあまみ」は上り便が欠航し、「フェリーみしま」はあす23日に出港が延期されました。 ・ ・ ・