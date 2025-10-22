２２日（水）は「１２月上旬並み」の寒さ ２２日（水）午前１１時現在、東京13.5℃、横浜13.4℃、さいたま14.2℃と急に寒くなり、今シーズン一番の寒さになっています。 ２３日（水）の予想最高気温は 東京１４℃（前日比-３）１２月上旬並み 横浜１３℃（前日比-５）１２月上旬並み さいたま１５℃（前日比-２）１１月下旬並み と、雨のため気温が上がらない予想で、冬の時期によく使う「時雨（しぐれ）」の天気とな