鹿児島県内ではきょう22日、各地で今シーズン最も気温の低い朝となりました。 22日の県内は各地で気温が上がらず、最低気温は鹿屋市で14.3度、霧島市で14.5度など33の観測地点のうち16地点で今シーズン最も低くなりました。 22日あさの鹿児島中央駅前は、時折風も強く吹き、ストールを羽織る人や寒そうに腕を組む人の姿が見られました。 (鹿児島市)「半袖と迷ったが、雨が降っていて肌寒いなと感じて、薄手の