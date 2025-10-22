秋雨前線の影響で、種子島・屋久島、奄美地方では大雨となっているところがあります。土砂災害警戒情報が中種子町、南種子町、十島村に発表されています。 種子島・屋久島、奄美地方には秋雨前線が停滞し、きのう21日から発達した雨雲が断続的にかかっています。 きょう22日未明に、十島村の口之島で1時間に68ミリ、西之表市で53ミリの非常に激しい雨を観測しています。 おととい20日の降り始めからの総雨量は、中種子町で265.5