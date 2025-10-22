県内では22日朝、30ある観測地点のうち、23地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。長野市戸隠の鏡池では紅葉の見頃が始まっています。木々の色づきが8割ほど進み紅葉の見頃が始まった長野市戸隠にある「鏡池」。戸隠観光協会によりますと、夏の暑さが長引いた影響で、去年と同じく今年も例年より1週間ほど遅れて紅葉が始まったといいます。池が鏡のように景色を反射し撮影スポットとしても有名な鏡池。22日朝は水面が