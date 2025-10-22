通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.37-0.78円コールオーバー ユーロ円0.43-0.78円コールオーバー ポンド円0.64-0.99円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格