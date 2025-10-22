ドジャースのスペイン語の球団公式インスタグラムが21日（日本時間22日）に更新され、全体練習で明るい表情を見せるドジャースナインの様子が公開された。この日の練習はメディア非公開だったが、スペイン語の球団公式インスタグラムでは「ワールドシリーズ開幕前の作業」と題し、ナインがドジャースタジアムで練習に励む様子を公開。ワールドシリーズ（WS）第2戦に先発することが決まった山本由伸は「GREATESTSHO EVER」と