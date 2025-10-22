危険な暑さが予想される場合に発表される「熱中症警戒アラート」の今年の運用が、きょう終了しました。発表された数は1749回と過去最多を更新し、今年の夏の記録的な暑さを改めて裏付ける形となりました。今年の熱中症警戒アラートは、4月23日からきょうまで6か月間運用されました。環境省のまとめによりますと、発表回数はあわせて1749回で、2021年の運用開始以降、最も多かった去年の1722回を上回りました。地域別に見ると、最も