全国でクマによる被害が相次ぐなか、ハンターの確保を強化するため、自治体がハンターを職員として雇用するための交付金を環境省が検討していることが分かりました。【写真を見る】相次ぐクマ被害自治体の「ハンター」雇用に交付金検討ハンター不足受け環境省各地でクマによる被害が相次ぐなか、今年度、クマに襲われて死亡した人は全国で9人と過去最多となっています。環境省によりますと、クマの捕獲などにあたるライフル