貴金属店で試着を装いネックレスなどを盗んだ疑いで少年らが逮捕された事件で、指示役で暴力団組員の男ら2人が逮捕されました。指定暴力団住吉会系組員の池田英幸容疑者（24）と無職の徳永慶太容疑者（27）は2024年3月、仲間と共謀し、東京・上野の貴金属店で純金製のネックレスとペンダント約120万円相当を盗んだ疑いが持たれています。この事件では、実行役の少年や男ら6人が逮捕されていて、池田容疑者らは借金トラブルを抱えて