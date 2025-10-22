木原稔官房長官は22日、アメリカのトランプ大統領が今月27日から29日まで、日本を訪問すると正式に発表しました。トランプ氏の訪日は2019年6月以来となります。トランプ大統領は滞在中、28日に高市首相と初の対面での首脳会談を行う方向で調整しているほか、天皇陛下との会見も予定されています。また政府関係者によると、トランプ大統領と北朝鮮による拉致被害者家族との面会も調整されています。高市首相は21日の会見で、トラン