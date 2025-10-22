今シーズン初めて、高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認されました。北海道白老町の養鶏場できのう、「普段より多くのニワトリが死んだ」と通報があり、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの陽性と確認されました。農場で陽性が確認されるのは今シーズン全国で初めてで、きょう午前8時ごろからニワトリおよそ46万羽の殺処分が行われています。北海道は、養鶏場の半径10キロ以内にある4つの養鶏場からのニワトリや卵の出