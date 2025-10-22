事故があった施設周辺を調べる警視庁の捜査員ら＝22日午後0時30分ごろ、防衛省22日午前9時45分ごろ、東京都新宿区の防衛省の施設にあるエレベーターの昇降路で、人が落下したと119番があった。警視庁牛込署によると、同省の男性職員（60）が1階から地下2階部分まで5〜6メートルほど転落したとみられ、意識不明で病院に搬送された。署が詳しい状況を調べている。防衛省