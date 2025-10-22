10月17日発売 【拡大画像へ】 マルマンは、表紙とリングを自由に組み合わせて自分だけのオリジナルノートが作れる「くるっとリング」に新デザインを追加するとともに、繰り返し使えて書いて消せるインデックス付きバインダー「kAkesel（カケセル）」を10月17日より、オンラインショップや文具取扱店で順次販売する。サイズはB5で、価格は660円。 「くるっとリング」は、表紙とリングを別々