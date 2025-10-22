平安神宮を出発する「時代祭」の神幸列＝22日午前、京都市左京区京都三大祭りの一つ「時代祭」が22日、京都市内で行われた。平安時代から明治維新までの歴史上の人物に扮し、華やかな衣装を着た人々や馬車などの行列が、歴史絵巻さながらに秋の古都を練り歩いた。平安神宮では午前9時ごろ、桓武、孝明両天皇を祭ったみこし2基を中心とする約400人の「神幸列」が、京都御苑へ出発。正午ごろには小雨が降る中、御苑に集まった各