ハンガリーでの開催が計画されている米ロ首脳会談について、ホワイトハウスの当局者は21日、JNNの取材に対し、「ごく近い将来に行われる予定はない」と明かしました。米ロ間の調整が不調に終わったものとみられ、FOXニュースは会談の計画自体が「中止された」と伝えています。アメリカトランプ大統領「無駄な会談はやりたくない。時間の無駄は避けたいので状況を見極める。様子を見よう。まだ結論は出ていない」 ただ、トラ