ＢＳ朝日は２１日、同社で１９日に放送された討論番組「激論！クロスファイア」（日曜、後６・００）で不適切な発言があったとして、同番組司会を務めるジャーナリストの田原総一朗氏（９１）を厳重注意したことを明かした。ＢＳ朝日も事態を重く受け止めており、「発言に一部不適切な内容がございましたため、厳重注意といたしました。いただいたご意見は真摯に受け止め、今後の番組作りに生かしてまいります」とコメントした