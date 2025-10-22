退職代行「モームリ」を運営する会社が依頼者を弁護士にあっせんし違法に紹介料を受け取っていた疑いが強まったとして警視庁が強制捜査に乗り出した。弁護士以外が報酬目的で法律事務の仕事をあっせんするのは違法警視庁は22日午前、東京・品川区にある退職代行「モームリ」の運営会社「アルバトロス」や弁護士事務所などに家宅捜索に入った。「モームリ」は退職を希望する本人に代わって会社に辞める意思を伝えるサービスを展開し