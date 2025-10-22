寒気の流れ込みの影響で、22日の大分県内は今シーズン一番の冷え込みとなりました。 JR大分駅前 22日の最低気温は湯布院で13.1℃、竹田や玖珠で14.2℃となり、県内15の観測地点のうち11地点で今シーズン最も低くなりました。 寒さとしては10月上旬から下旬並みですが、残暑が長引いていたため、街の人たちは戸惑っているようでした。 JR大分駅前 ◆街の人「急に寒くなった。寒かっ