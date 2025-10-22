「血液内科医を目指すがんサバイバー」として闘病について発信し、9月16日に亡くなった齊藤樺嵯斗さんの追悼展が開催されることが決定したと、齊藤さんの家族が22日までにX（旧ツイッター）で報告した。齊藤さんの家族は「なんと樺嵯斗が行ってきた活動の功績を讃え大学の医大祭で追悼展をして下さる事が決定致しました」と報告。「以前より樺嵯斗を支援して下さっていた大学の元後援会会長様から声を掛けて頂き樺嵯斗君は大学の宝