日本サッカー協会(JFA)は22日、カタール・ドーハで行われるFIFA U-17W杯カタール2025に臨むU-17日本代表においてFW瀬尾凌太(桐蔭学園高)が怪我のため不参加となり、FW谷大地(鳥栖U-18)を追加招集することを発表した。谷はクラブを通じ、「U-17日本代表に選ばれてとても嬉しいです。今回も力を尽くして戦い、たくさん活躍してくるので応援よろしくお願いします!」とコメントしている。なお、日本はグループBに入っており、11