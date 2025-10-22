本当にウマいよね〜。なか卯の「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」。あとミョウバン不使用の「ウニ丼」ね。やっぱり個人的にはこの秋、なか卯の存在感がちょっと際立っていた気がするなぁ。ありがとう、なか卯。……と思っていたら、まだヤバいやつが控えていたらしい。ホラ、あいつですよ、あいつ。この時期になると毎年出てくるあいつが、2025年を華やかに締めくくってくれるぞ〜!○■今年の「天然いくら丼」は粒デカ&増量の神