Penthouseが、2カ月連続リリースとなる新曲「隣の恋は青」を11月5日に配信リリース。さらに本楽曲が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』の主題歌に決定した。 （関連：Penthouseの真骨頂は熟練を越えた“愛嬌”初武道館ワンマン発表で歓喜に満ちたツアー『Midnight Diner』） 『隣の恋は青く見える』は、今作で5シーズン目に突入した人気恋愛リア