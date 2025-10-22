ニューカッスルのGKニック・ポープがスローインで驚きのアシストを記録した。21日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第3節で、ニューカッスルはベンフィカをホームに迎えた。前半32分にMFアンソニー・ゴードンの得点で先制すると、後半25分にポープが魅せる。ベンフィカが右サイドから送ったクロスをキャッチしたポープは、前線へと駆け上がるMFハービー・バーンズを見逃さず。勢いをつけて右腕か